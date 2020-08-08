В Краснодаре ограничат движение транспорта на одной из улиц микрорайона Черемушки из-за замены трубопровода

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с конца августа до середины ноября на участке 2-го проезда им. Айвазовского ограничат движение транспорта

С 28 августа до 11 ноября на 2-м проезде Айвазовского в микрорайоне Черемушки от дома № 22 до дома № 24 будет ограничено движение транспорта.

На этом участке специалисты АО «Краснодартеплосеть» в рамках подготовки к отопительному сезону заменят 150 метров трубопровода.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке будут установлены временные дорожные знаки и ограждения», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, в конце мая в Краснодаре начали обновлять систему переходов под Старокубанским кольцом. Там уберут все ларьки, сделают новые покрытия и откроют еще четыре входа Однако из-за ремонта до вечера 9 августа переход частично закрыт.

Как писали Юга.ру, также в Краснодаре до октября ограничено движение по улице Краевой из-за аварии на теплотрассе, с середины июля почти на полгода закрыта улица имени Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей, до конца ноября ограничено движение на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской, а до конца августа — на Горького.

Автомобили Дороги ЖКХ Краснодар Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре ограничат движение транспорта на одной из улиц микрорайона Черемушки из-за замены трубопровода
После смерти митрополита Исидора в Екатеринодарской епархии назначили временного управляющего
На Кубани за сутки выявили 112 случаев коронавируса, скончались два человека
Скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В РПЦ сообщили, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Краснодарцы смогут смотреть онлайн заседания по проекту генплана города
Аргентинский футболист Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита»

Лента новостей

Скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

В РПЦ сообщили, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Статьи

На Кубани в сентябре пройдут выборы

В избиркоме рассказали, как все будет устроено

Статьи

8 мифов об ЭКО, которые давно пора забыть

Реклама на портале