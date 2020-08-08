В Краснодаре ограничат движение транспорта на одной из улиц микрорайона Черемушки из-за замены трубопровода

В Краснодаре с конца августа до середины ноября на участке 2-го проезда им. Айвазовского ограничат движение транспорта

С 28 августа до 11 ноября на 2-м проезде Айвазовского в микрорайоне Черемушки от дома № 22 до дома № 24 будет ограничено движение транспорта.

На этом участке специалисты АО «Краснодартеплосеть» в рамках подготовки к отопительному сезону заменят 150 метров трубопровода.