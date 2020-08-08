В Краснодаре ограничат движение транспорта на одной из улиц микрорайона Черемушки из-за замены трубопровода
В Краснодаре с конца августа до середины ноября на участке 2-го проезда им. Айвазовского ограничат движение транспорта
С 28 августа до 11 ноября на 2-м проезде Айвазовского в микрорайоне Черемушки от дома № 22 до дома № 24 будет ограничено движение транспорта.
На этом участке специалисты АО «Краснодартеплосеть» в рамках подготовки к отопительному сезону заменят 150 метров трубопровода.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке будут установлены временные дорожные знаки и ограждения», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Напомним, в конце мая в Краснодаре начали обновлять систему переходов под Старокубанским кольцом. Там уберут все ларьки, сделают новые покрытия и откроют еще четыре входа Однако из-за ремонта до вечера 9 августа переход частично закрыт.
Как писали Юга.ру, также в Краснодаре до октября ограничено движение по улице Краевой из-за аварии на теплотрассе, с середины июля почти на полгода закрыта улица имени Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей, до конца ноября ограничено движение на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской, а до конца августа — на Горького.
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