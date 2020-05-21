В Краснодаре начали ремонт подземного перехода на Старокубанском кольце. У него появится еще четыре выхода

В Краснодаре в середине мая начали обновлять систему переходов, которая находится под кольцом на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской

Напомним, в июне 2019 года начался ремонт Старокубанского кольца. На нем проложили дополнительную дорогу и изменили схему движения. По подсчетам специалистов, после этого пропускная способность перекрестка должна была увеличиться на 40%.

На выходах планируют привести в порядок ступени, сделать перила и обновить спуски для людей с ограниченными возможностями. На наружной части выходов сейчас уже сняли плитку и штукатурят стены.

Подземный переход под кольцом построили в начале 80-х годов XX века. В нем ни разу не было капитального ремонта, рассказали в пресс-службе мэрии 21 мая. Общая протяженность перехода составляет 320 метров, он имеет сложную форму тоннелей и 10 спусков, 4 из них прежде были закрыты, но после ремонта их собираются сделать доступными.

Внутри перехода собираются убрать старую плитку со стен и пола и положить новое покрытие. Также в тоннеле обновят ливневку и поставят два новых насоса, чтобы переход не затапливало во время дождей. Кроме того, в нем сделают подвесной потолок и уберут все конструкции и перегодки, оставшиеся от ларьков.

«До этого ларьками здесь все перегородили так, что были не пешеходные переходы, а пешеходные лазы. Сейчас все это полностью уберем, чтобы в переходе горожанам было удобнее. Здесь не будет никакой торговли. И, конечно, особое внимание — обеспечению безопасности. Камеры видеонаблюдения необходимо ставить качественные, с высоким разрешением», — поручил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В мэрии подытожили, что в системе переходов установят 120 антивандальных светильников и 15 камер видеонаблюдения. В пресс-службе уточнили, что не будут закрывать тоннель на время ремонта — работы будут идти с соблюдением мер безопасности. Завершить обновление планируют до 25 августа.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре в мае закрыли подземные переходы около «Авроры» из-за ремонта кинотеатра.