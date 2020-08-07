В Краснодаре частично закроют подземный переход под Старокубанским кольцом

В Краснодаре в августе продолжается ремонт перехода под Старокубанским кольцом

Напомним, в конце мая в краевой столице начали обновлять систему переходов под Старокубанским кольцом. Там решили убрать все ларьки, сделать новые покрытия и открыть еще четыре входа, которые до этого были не доступны для жителей.

В августе в ходе ремонта ограничат доступ пешеходов к подземному переходу с трех сторон, жители города не смогут проходить там с 23:00 7 августа до 20:00 9 августа:

со стороны улицы Ставропольской при движении от Трамвайной по направлению к Старокубанской;

со стороны улицы Старокубанской при движении от Селезнева по направлению к Ставропольской;

в районе трамвайной остановки в центре Старокубанского кольца — при движении трамвая от Трамвайной на Ставропольскую.

«Это вынужденная мера для завершения комплекса работ по замене напольного покрытия. Завершить реконструкцию пешеходного перехода на Старокубанском кольце планируется до 25 августа 2020 года», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства 6 августа.

В пресс-службе мэрии отметили на карте альтернативные пешеходные переходы. Также открытыми для горожан останутся три других входа в подземный переход.