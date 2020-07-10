В Краснодаре ограничат движение на улице в Пашковском микрорайоне

Краснодарский край

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В Краснодаре до октября ограничат движение по улице Краевой из-за аварии на теплотрассе

На участке по улице Краевой между Кирова и Бершанской с 11 июля по 6 октября ограничат движение транспорта. За это время специалисты заменят там поврежденный участок теплотрассы.

Напомним, ранее в районе Краевой, 14 по из подземного трубопровода АО «Краснодартеплосеть» произошла утечка теплоносителя. На время ограничения движения там установят соответствующие дорожные знаки, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее Юга.ру писали, что с 29 июня из-за ремонтных работ ограничили движение по улице Путевой, а в июле начался ремонт на улице Кирова, из-за чего изменилась схема движения транспорта. До конца ноября движение будет ограничено на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской — там стартовала реставрация культурного объекта. Также почти на полгода закрыли дорогу в микрорайоне Гидростроителей, а до конца августа — ограничили движение на Горького.

Аварии Дороги Краснодар

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