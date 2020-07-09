В центре Краснодара еще на одной улице ограничили движение до конца лета

Краснодарский край

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В центре Краснодара с 9 июля ограничили движение из-за замены водопровода

По одной из полос улицы Горького от Красноармейской до Рашпилевской нельзя будет проехать до 31 августа. Сегодня там начали менять участок водопровода, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

«За это время специалисты поэтапно, закрытым способом заменят участок водопровода», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, с 29 июня из-за ремонтных работ ограничили движение по улице Путевой, а в июле начался ремонт на улице Кирова, из-за чего изменилась схема движения транспорта. До конца ноября движение будет ограничено на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской — там стартовала реставрация культурного объекта. Также почти на полгода закрыли дорогу в микрорайоне Гидростроителей.

Накануне стало известно о начале ремонта более 2 км улицы Буденного.

Дороги Краснодар

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