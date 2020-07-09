В центре Краснодара еще на одной улице ограничили движение до конца лета

По одной из полос улицы Горького от Красноармейской до Рашпилевской нельзя будет проехать до 31 августа. Сегодня там начали менять участок водопровода, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

«За это время специалисты поэтапно, закрытым способом заменят участок водопровода», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, с 29 июня из-за ремонтных работ ограничили движение по улице Путевой, а в июле начался ремонт на улице Кирова, из-за чего изменилась схема движения транспорта. До конца ноября движение будет ограничено на перекрестке улиц Ленина и Красноармейской — там стартовала реставрация культурного объекта. Также почти на полгода закрыли дорогу в микрорайоне Гидростроителей.

Накануне стало известно о начале ремонта более 2 км улицы Буденного.