ФК «Краснодар» предложил болельщикам компенсацию по абонементам прошлого сезона

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса в разных странах мира были отменены или приостановлены спортивные соревнования, в том числе чемпионат и Кубок России по футболу. В июне Российский футбольный союз решил возобновить турниры, но с ограничениями: согласно обновленному регламенту, заполняемость мест на трибунах стадионов не должна превышать 10%.

После этого ФК «Краснодар» устроил лотерею среди владельцев сезонных абонементов, чтобы определить тех, кто попадет на оставшиеся матчи сезона. Решение разыграть места в клубе объяснили тем, что держателей абонементов в несколько раз больше, чем разрешенное Роспотребнадзором количество зрителей.

7 августа клуб сообщил, что готов сделать компенсацию владельцам абонементов, которые не смогли попасть на четыре последних матча сезона-2019/20, по итогам которого «быки» стали бронзовыми призерами.

Болельщикам черно-зеленых предложили три варианта возмещения: например, тем, у кого есть сезонные абонементы, предлагают скидку на абонемент сезона-2021/22, бесплатный пакет «Весна-2021» на домашние матчи «Краснодара» в сезоне-2020/21 либо сертификат в официальный магазин.