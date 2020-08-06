Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

В августе в России вступит закон о предоставлении работникам старше 40 лет выходного для прохождения диспансеризации

Напомним, в мае 2019 года в Министерства труда и социальной защиты России рассказали, что готовится поправки в законодательство, чтобы предоставлять россиянам старше 40 лет дополнительный день ежегодного отпуска. Граждане смогут в этот день проходить диспансеризацию. В феврале 2020 года правительство России одобрило проект закона.

Однако из-за распространения коронавируса в марте было решено приостановить проведение всероссийской диспансеризации. В апреле депутаты ЗСК Краснодарского края также изменили закон о диспансеризации и плановых медосмотрах, времено приостановив прохождение этих процедур.

В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщал RT. Как объяснила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина, проведение профилактических осмотров и диспансеризации будет зависить от эпидситуации в каждом субъекте РФ.

В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении выходного дня на прохождение диспансеризации для работников старше 40 лет. С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.