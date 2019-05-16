Россиянам хотят предоставлять дополнительный день отпуска каждый год

Поправки в законодательство готовит Министерство труда и социальной защиты РФ. Такие меры хотят ввести в связи с измененными правилами диспансеризации.

С начала года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, людям предпенсионного возраста предоставляют ‪два дня каждый год.

Однако 6 мая в силу вступил новый порядок проведения диспансеризации. Он предусматривает, что граждане РФ от 40 лет должны проходить диспансеризацию каждый год, сообщает RT.

В связи с этим премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 20 июня подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Поправки должны давать право работникам от 40 лет на дополнительный день отпуска каждый год для прохождения диспансеризации. При этом для работников должно сохраняться место работы и средний заработок, пишет «Российская газета».