Мониторинг на расстоянии. Что предлагают современные технологии гипертоникам и их врачам

Сердечно-сосудистые заболевания — первая из основных причин смерти во всем мире. В России артериальной гипертонией страдает почти половина населения (более 40%), поэтому в числе главных целей национального проекта «Здравоохранение» — снижение смертности от болезней сердца и сосудов, повышение продолжительности жизни.

В Краснодарском крае действует федеральная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которую координирует ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. профессора С. В. Очаповского». Согласно статистике, смертность от ССЗ за последний год в регионе составила 492 случая на 100 тыс. человек — это на 3% меньше целевого показателя, установленного программой. В числе основных причин снижения летальности — создание специализированных сосудистых центров по всему краю (первый такой центр появился в Краснодаре в 2005 году), а также диспансеризация для профилактики и ранней диагностики. Для лечения заболеваний в распоряжении врачей имеются современные программы и процедуры, включая возможности для трансплантации сердца. Успех во многом зависит от регулярности обследований.

Российское кардиологическое общество подчеркивает, что пациентам необходимо самостоятельно контролировать уровень артериального давления. Если же к регулярному наблюдению за показателями подключаются врачи, это дает ощутимый результат. Как показала практика, дистанционный мониторинг давления у пациентов с высоким риском сосудистых осложнений позволяет предотвратить до 70% случаев вызова скорой помощи и около 50% случаев госпитализации.

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Облегчить процесс удаленного мониторинга помогают современные технологии. Так, в начале 2020 года МТС запустила приложение «МТС 120/80», разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава РФ, а недавно дополнила его виртуальным кабинетом мониторинга для врачей. «Система МТС 120/80» поможет внедрить в медицинских учреждениях практику дистанционного мониторинга* пациентов с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, для которых характерна артериальная гипертония, без закупки дорогостоящего оборудования. О том, как работает система и зачем она нужна, портал Юга.ру рассказывает в пяти простых карточках.

Что сейчас предлагает медицина для дистанционного мониторинга?



В ряде регионов России удаленный мониторинг уже вводят в клиническую практику в тестовом режиме. Для этого выдают тонометры со встроенным GSM-модулем, с помощью которого пациенты измеряют давление, а устройство отправляет врачу показатели. Так специалист получает объективные данные о состоянии пациента.



Для людей с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых болезней такой вид мониторинга жизненно необходим. Однако число специальных тонометров в медучреждении может быть ограниченным, а значит, внедрить удаленное наблюдение для всех пациентов может оказаться проблематично.



В свободной продаже есть различные датчики бесконтактного типа, которые считывают физиологические показатели на поверхности тела человека. Например, передающие данные ЭКГ-датчики в виде манжеты или нагрудные кардиомониторы. Такие устройства полезны и становятся все более удобными с каждым годом, но есть еще один весомый минус, кроме стоимости, — передаваемые ими данные врачи обычно не могут использовать в практике, поскольку устройства не зарегистрированы в России как медицинские изделия.



Общедоступные и при этом комплексные решения для мониторинга в удаленном режиме существуют, но их пока крайне мало. Одно из них — «Система МТС 120/80».

Как работает эта система?



Медицинское учреждение получает доступ для рабочих компьютеров врачей в виртуальный кабинет мониторинга в «Системе МТС 20/80». Врач прикрепляет пациента к программе дистанционного мониторинга, после чего пациент может вносить в бесплатное приложение МТС 120/80 (доступно в Google Play и App Store) результаты замеров артериального давления, пульса, индекса массы тела, принимаемую терапию.



Врач видит все введенные данные в виртуальном кабинете, где информация систематизирована в виде удобных графиков и таблиц. Если пациент введет показатели, значительно превышающие норму давления, система обратит на это внимание врача.



Технологичный и недорогой инструмент не требует никакого дополнительного оборудования — нужны только смартфон у пациента и рабочий компьютер у кардиолога. Система соединяет обе стороны: человек находится под дистанционным наблюдением, и врач при этом получает данные о его состоянии.

Зачем это нужно пациенту?



Прежде всего ― для удобного ведения дневника артериального давления. «МТС 120/80» помогает фиксировать все важные показатели, подсказывает, когда и как правильно измерять давление. Здесь же можно настроить напоминания о своевременном приеме лекарств. Пользоваться установленным на смартфон приложением бесплатно может любой желающий.

Чем система поможет врачу?



«Система МТС 120/80» передает данные, которые вводит пользователь, — так врач получает актуальные и достаточно объективные сведения. Карты пациентов распределяются по степени артериальной гипертонии, и это помогает специалисту работать в первую очередь с теми пациентами, чье состояние требует особого внимания.



Если человек по каким-то причинам перестал вести дневник давления в приложении, система сообщит об этом врачу и напомнит пациенту, что нужно измерить давление и внести данные.



Также «МТС 120/80» облегчает для врача процесс анализа — данные выстроены в наглядные графики.

Может ли система заменить визиты к врачу?



Ни в коем случае! Только врач может поставить диагноз, оценить лечение и назначить лекарства. Кардиологи подчеркивают, что самостоятельный контроль давления и здоровый образ жизни имеет для благополучия людей с гипертонией большое значение, но только вместе с врачом можно выстроить эффективную стратегию борьбы с болезнью. Крайне важно приходить на плановые приемы и соблюдать рекомендации специалиста.