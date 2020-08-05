В Сочи башню на горе Ахун разрешили посещать ночью

Напомним, в 2019 году в башню на горе Ахун ударила молния и ее закрыли для посещений. В здании образовались трещины, оно получило значительные повреждения. В сентябре специалисты признали строение аварийным. В январе стало известно, что нужно укрепить каркас строения с помощью стяжки армопоясами [так называют железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру — Юга.ру] двух верхних ярусов.

Башню на горе Ахун снова открыли для туристов в конце июня этого года.

В пресс-службе сочинского нацпарка сообщили, что с 5 августа башню можно будет посещать ночью. Жители и гости курорта смогут увидеть здание с подсветкой и посмотреть на панораму ночного города. При посещении будут соблюдать социальную дистанцию, персонал обеспечили средствами индивидуальной защиты. На башню будут пускать группами до 20 человек, время посещения составит не более 20 минут. Между группами будут промежутки в 15 минут.

Ночью (с 21:00 до 6:00) башню можно посетить за 200 рублей, днем (с 9:00 до 21:00) — за 100 рублей с человека.