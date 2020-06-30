В Сочи открыли башню на горе Ахун, в которую год назад ударила молния

Напомним, башню на горе Ахун закрыли для посещений в июне 2019 года после того, как в нее ударила молния. В здании образовались трещины, оно получило значительные повреждения. В сентябре специалисты проверили техническое состояние строения и признали его аварийным.

В январе специалисты провели обследование и дали рекомендации по реставрации башни: нужно укрепить каркас строения с помощью стяжки армопоясами [так называют железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру — Юга.ру] двух верхних ярусов.

Как писали Юга.ру, башня расположена на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 метров над уровнем моря. Ее построили в 1936 году во время масштабной реконструкции Сочи по распоряжению Иосифа Сталина. Для строительства здания до вершины горы специально проложили дорогу в 11 км. Смотровую башню построили за десять месяцев по проекту архитектора Воробьева. Капитальный ремонт башни последний раз проводили в 2004 году.