В Сочи завершился юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Вот его итоги
В Сочи 16 июня состоялась торжественная церемония закрытия 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Юга.ру сообщают о победителях
На сцене Зимнего театра подвели творческие итоги кинофорума. Церемонию вела Юлия Пересильд. Гран-при фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Главный герой картины — Александр Быков по прозвищу «Бык» зарабатывает деньги любыми способами. Действие картины происходит в 90-е годы ХХ века. Лента также отмечена и как лучшая операторская работа.
По решению жюри лучшими актерами на «Кинотавре» стали Виктория Толстоганова (фильм Оксаны Карас «Выше неба») и Александр Кузнецов («Большая поэзия» Александра Лунгина). Картине Лунгина достался и приз за лучшую режиссерскую работу.
Фильмом закрытия кинофестиваля стал «Француз» Андрея Смирнова.
Церемония началась с традиционной звездной дорожки у Зимнего театра. Более 2 тыс. зрителей приветствовали Федора Бондарчука, Константина Хабенского, Дарью Повереннову, Виктора Сухорукова, Дмитрия Дюжева, Андрея Мерзликина, Равшану Куркову и других известных артистов и режиссеров.
«Бюджет фестиваля составил около 180 млн рублей. Было аккредитовано 3,5 тыс. гостей, более 200 СМИ», — отметила на итоговой пресс-конференции продюсер фестиваля Полина Зуева.
По ее словам, картины фестиваля посмотрели более 12 тыс. человек. Зрителями программы «Кино на площади» становились в среднем 4 тыс. человек ежедневно.
Как сообщали Юга.ру, в рамках основного конкурса фестиваля были представлены 15 картин. Жюри возглавил актер и режиссер Константин Хабенский. На открытии «Кинотавра» он выступил в поддержку незаконно задержанного в Москве журналиста Голунова.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.