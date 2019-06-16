В Сочи завершился юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Вот его итоги

В Сочи 16 июня состоялась торжественная церемония закрытия 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Юга.ру сообщают о победителях

На сцене Зимнего театра подвели творческие итоги кинофорума. Церемонию вела Юлия Пересильд. Гран-при фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Главный герой картины — Александр Быков по прозвищу «Бык» зарабатывает деньги любыми способами. Действие картины происходит в 90-е годы ХХ века. Лента также отмечена и как лучшая операторская работа.

По решению жюри лучшими актерами на «Кинотавре» стали Виктория Толстоганова (фильм Оксаны Карас «Выше неба») и Александр Кузнецов («Большая поэзия» Александра Лунгина). Картине Лунгина достался и приз за лучшую режиссерскую работу.

Фильмом закрытия кинофестиваля стал «Француз» Андрея Смирнова.

Церемония началась с традиционной звездной дорожки у Зимнего театра. Более 2 тыс. зрителей приветствовали Федора Бондарчука, Константина Хабенского, Дарью Повереннову, Виктора Сухорукова, Дмитрия Дюжева, Андрея Мерзликина, Равшану Куркову и других известных артистов и режиссеров.