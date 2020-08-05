СК назвал версии ДТП в Крыму, где погибли 9 человек

Напомним, ранним утром 31 июля микроавтобус Mercedes, который перевозил 18 человек из Краснодара в Симферополь, столкнулся с КамАЗом возле Белогорска. На месте погибли водитель и семь пассажиров, позже стало известно о смерти еще одного человека в больнице. Девятерых пострадавших отвезли в медучреждения, среди них есть беременная и ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц). Организатора поездки задержали.