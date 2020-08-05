СК назвал версии ДТП в Крыму, где погибли 9 человек

Крым

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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела после ДТП в Крыму с девятью погибшими

Напомним, ранним утром 31 июля микроавтобус Mercedes, который перевозил 18 человек из Краснодара в Симферополь, столкнулся с КамАЗом возле Белогорска. На месте погибли водитель и семь пассажиров, позже стало известно о смерти еще одного человека в больнице. Девятерых пострадавших отвезли в медучреждения, среди них есть беременная и ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц). Организатора поездки задержали.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму 5 августа рассказали, что 48-летний житель Нижнегорского района Крыма 30 июля в 14:00 покинул полуостров, а 31 июля в 2:22 камеры Крымского моста зафиксировали его по пути обратно.

Таким образом, следователи предположили, что водитель не отдыхал, мог быть утомленным и заснуть за рулем. У СК есть три основные версии:

  • несоблюдение организатором перевозки условий труда и отдыха водителя;
  • неисполнение организатором требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя;
  • необеспечение организатором перевозки технической исправности машины, используемой для перевозки пассажиров.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.

ДТП Следственный комитет смерть

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