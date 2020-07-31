Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Напомним, 27 июля на трассе в Геленджике произошло ДТП с микроавтобусом, в котором погибли два человека.

Авария случилась на трассе «Таврида» возле Белогорска в 6:40. Микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибли семь пассажиров. Еще восемь человек доставили в больницу, среди них двое детей, сообщил источник «Интерфаксу» .

В Крыму утром 31 июля произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибли семь человек

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.