Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Крым Валерия Дульская
В Крыму утром 31 июля произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибли семь человек
Авария случилась на трассе «Таврида» возле Белогорска в 6:40. Микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибли семь пассажиров. Еще восемь человек доставили в больницу, среди них двое детей, сообщил источник «Интерфаксу».
По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Информация уточняется.
Напомним, 27 июля на трассе в Геленджике произошло ДТП с микроавтобусом, в котором погибли два человека.
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