Семь человек погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Крым

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В Крыму утром 31 июля произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибли семь человек

Авария случилась на трассе «Таврида» возле Белогорска в 6:40. Микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибли семь пассажиров. Еще восемь человек доставили в больницу, среди них двое детей, сообщил источник «Интерфаксу».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Информация уточняется.

Напомним, 27 июля на трассе в Геленджике произошло ДТП с микроавтобусом, в котором погибли два человека.

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