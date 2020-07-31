В больнице Крыма умер еще один пассажир попавшего в ДТП микроавтобуса. Собрали все, что сейчас известно
Количество жертв ДТП с микроавтобусом и грузовиком, которое произошло утром 31 июля в Крыму, увеличилось до девяти
Микроавтобус Mercedes Sprinter перевозил пассажиров из Краснодара в Севастополь. По данным ГУ МЧС России по Крыму, на трассе возле Белогорска он врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Погибли восемь человек, еще десятерых доставили в больницы Белогорска и Симферополя. По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем.
Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пассажир. Всего количество погибших увеличилось до девяти, включая 17-летнюю девушку. Также среди пострадавших есть беременная женщина, ее состояние оценивают как средней тяжести. Два человека находятся в коме, один ребенок в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Крыму добавили, что микроавтобус следовал по маршруту Краснодар — Севастополь, а авария случилась в 4:50. По предварительным данным, машина была технически исправна. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц). Минтранс региона заявил, что водитель, предположительно, работал нелегально.
В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму заявили, что автобус ехал по маршруту Краснодар — Симферополь. ДТП случилось на трассе «Таврида» возле села Русаковка. В маршрутке находилось 18 человек, 7 из них, включая водителя, умерли на месте аварии. Одна женщина скончалась по пути в больницу, еще одна — в медицинском учреждении. Госпитализированы девять человек.
На месте работают следователи.
Отметим, что в официальных источниках есть расхождения в некоторых фактах. Например, следственный комитет сообщил, что КамАЗ двигался в попутном направлении. Администрация Крыма и МЧС заявили, что грузовик стоял на обочине.
Также по данным СК микроавтобус ехал в Симферополь, другие источники сообщали, что он двигался из Краснодара в Севастополь. До сих пор нет точности в количестве людей, которые находились в маршрутке: ряд ведомств заявили о 18 пассажирах. В то же время власти Крыма сообщили о 15 пострадавших.