Задержан организатор поездки в Крым на микроавтобусе, в которой погибли 9 человек

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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В августе продолжается расследование уголовного дела после ДТП в Крыму, в результате которого погибли 9 человек

Напомним, утром 31 июля микроавтобус Mercedes перевозил людей из Краснодара в Симферополь. По данным ГУ МЧС России по Крыму, примерно в 5:00 на трассе возле Белогорска он врезался в стоящий на обочине КамАЗ. При этом, как сообщает СК, КамАЗ с прицепом следовал в попутном направлении.

На месте погибли водитель и еще семь человек, позже стало известо о смерти еще одного человека в больнице. 9 пострадавших отвезли в медучреждения. Как писали Юга.ру, среди них есть беременная женщина в среднем состоянии тяжести и ребенок в тяжелом. Также среди пострадавших двое находились в коме.

К вечеру того же дня установили личности всех погибших. Ими оказались жители Сургута, Омска, республики Крым, а также Краснодарского и Хабаровского краев.

После ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц). Сейчас продолжают выяснять обстоятельства получения водителем лицензии для перевозок пассажиров, изучаются документы о прохождении медицинского и технического контроля.

Кроме того, следователи получили доказательства того, что организатор перевозки нарушил правила безопасности, что и привело к происшествию. Этого человека задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК России. Планируется ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения, пишет RT.

ДТП МЧС Следственный комитет смерть

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