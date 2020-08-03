В России предложили ввести уголовное наказание за блокировку пожарных выходов

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с предложением ввести в стране уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу, сообщил 3 августа RT .

Курдесов напомнил, что сейчас для правонарушителей, устанавливающих замки на дверях пожарных выходов в многоквартирных домах, предусмотрено административное наказание в виде штрафа, в то время как эти действия создают угрозу жизни и здоровью других граждан.

В связи с этим он предложил дополнить п. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство) наказанием за действия, нарушающие требования пожарной безопасности и представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан.

Отметим, что сейчас к уголовной ответственности за преграждение пожарного выхода в России могут привлечь только в случае, если такие действия причинили вред здоровью или стали причиной летального исхода.