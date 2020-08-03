В России предложили ввести уголовное наказание за блокировку пожарных выходов

Краснодарский край, Вся Россия

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В России общественный деятель предложил главе МВД РФ ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с предложением ввести в стране уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу, сообщил 3 августа RT.

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Курдесов напомнил, что сейчас для правонарушителей, устанавливающих замки на дверях пожарных выходов в многоквартирных домах, предусмотрено административное наказание в виде штрафа, в то время как эти действия создают угрозу жизни и здоровью других граждан.

В связи с этим он предложил дополнить п. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство) наказанием за действия, нарушающие требования пожарной безопасности и представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан.

Отметим, что сейчас к уголовной ответственности за преграждение пожарного выхода в России могут привлечь только в случае, если такие действия причинили вред здоровью или стали причиной летального исхода.

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Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове случился пожар, жертвами которого стали 64 человека, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. По итогам проверок в стране закрыли более 15 моллов. Так, в Ростовской области после проверок пожарной безопасности запретили работать двум ТРЦ.

Безопасность Министерство внутренних дел РФ Общественные инициативы Пожароопасность Пожары Торговля

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