МЧС подготовило поправки в правила противопожарной безопасности

МЧС подготовило необходимые поправки в утвержденные постановлением правительства правила противопожарного режима

Изменения планируют внести в пункт 24 правил. По ним руководители не реже одного раза в пять лет должны будут организовать «проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах» с обязательным составлением протокола испытаний. Необходимо периодически проверять состояние «средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией». Наружные пожарные и эвакуационные лестницы, ограждения на крышах необходимо содержать исправными и зимой чистить от снега и наледи, пишут «Известия».

Нынешнее законодательство предписывает проверять раз в пять лет только пожарные лестницы — те, которыми при необходимости пользуются спасатели. Эвакуационные лестницы нужны для обычных граждан, которым необходимо покинуть здание в случае ЧП.

В Минюсте рассказали, что вместе с МЧС пересматривают текущие правила противопожарной безопасности. Ведомство провело «более 30 совещаний экспертных рабочих групп». Уже сейчас «ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы». Об их испытаниях в документе не сказано.