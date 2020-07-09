Глава ЦИК Элла Памфилова в июле заявила, что выборы в сентябре хотят сделать многодневными

Напомним, президент Владимир Путин в январе инициировал внесение поправок в действующую Конституцию России. Общероссийское голосование началось 25 июня и длилось в течение недели из-за пандемии коронавируса. Основным днем голосования стало 1 июля, его объявили выходным. По данным ЦИК, явка на голосовании по стране составила 67,97%, за изменение Конституции проголосовали 77,92% (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн человек).

Отметим, что наблюдатели в различных регионах страны фиксировали нарушения в ходе голосования. В СМИ и соцсетях освещались ситуации, когда людям удавалось проголосовать дважды. Видеокамеры фиксировали, как члены комиссии вбрасывают бюллютени в урну, а часть пришедших на участок замечала, что напротив их фамилии уже строит подпись. Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на серьезные нарушения не зафиксировали.

Как сообщил «Интерфакс», 8 июля Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили, как прошло в стране голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Памфилова сообщила Путину, что ЦИК получила «беспрецедентно низкое количество нарушений». По ее словам, было выявлено 33 нарушения , которые комиссия предотвратила.

Она также заметила, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась. Однако «в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация», поэтому ЦИК рассматривает возможность провести голосование на выборах этой осенью в течение 2-3 дней , написал RT.

Президент, в свою очередь заметил, что голосование не привело к вспышкам заболеваемости коронавирусом — после него в России фиксируется снижение случаев заражения. «С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. Среди членов избиркомов, избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией», — привел слова Путина «Интерфакс».

Отметим, что «Новая газета» 3 июля опубликовала заметку, в которой сообщила как минимум о шести случаях, связанных с выявлением COVID-19 среди членов избирательных комиссий в регионах, получивших огласку.