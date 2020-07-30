Российские ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В Роспотребнадзоре 30 июля рассказали, через сколько времени частицы коронавируса гибнут в воде

Напомним, 23 июня эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для коронавируса, поэтому в воде заразиться COVID-19 сложно.

30 июля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило, что ученые новосибирского центра «Вектор» определили срок гибели коронавируса в воде.

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Специалисты выяснили, что 90% частиц COVID-19 погибнут в воде комнатной температуры в течение 24 часов и 99,9% — в течение 72 часов. При этом время уничтожения вируса зависит от температуры воды. Например, при кипячении частицы COVID-19 уничтожаются полностью, уточнил RT.

Также ученые сообщили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, однако может сохранять жизнеспособность.

Как писали Юга.ру, в России за время пандемии зарегистрировали 834 тыс. 499 случаев коронавируса. При этом 629 тыс. 655 человек выздровели, а 13 тыс. 802 умерли.

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В Краснодарском крае к 30 июля COVID-19 был диагностирован у 8 тыс. 170 человек, из больниц с выздоровлением выписали 7 тыс. пациентов, 110 заболевших спасти не удалось. За последние сутки в крае выявили 98 случаев коронавируса и зарегистрировали два летальных исхода.

Коронавирус Открытия ученых Роспотребнадзор

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