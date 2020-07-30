Российские ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде

В Роспотребнадзоре 30 июля рассказали, через сколько времени частицы коронавируса гибнут в воде

Напомним, 23 июня эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал , что открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для коронавируса, поэтому в воде заразиться COVID-19 сложно.

30 июля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило, что ученые новосибирского центра «Вектор» определили срок гибели коронавируса в воде.

Специалисты выяснили, что 90% частиц COVID-19 погибнут в воде комнатной температуры в течение 24 часов и 99,9% — в течение 72 часов. При этом время уничтожения вируса зависит от температуры воды. Например, при кипячении частицы COVID-19 уничтожаются полностью, уточнил RT.

Также ученые сообщили, что в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, однако может сохранять жизнеспособность.