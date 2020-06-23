Человек не сможет заразиться COVID-19 в открытых водоемах — эксперт

Эксперт Центра молекулярной диагностики 23 июня заявил, что COVID-19 нельзя заразиться в водоемах

Напомним, к 23 июня в России зарегистрировали 599 тыс. 705 случаев COVID-19, выздоровели 356 тыс. 429 человек, умерли 8 тыс. 359 пациентов. В Краснодарском крае коронавирусом за время пандемии заболел 5 тыс. 561 человек. Из них 4 тыс. 277 человек выздоровели, а 67 пациентов скончались, в том числе двое за последние сутки.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил ТАСС, что открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для коронавируса, поэтому в воде заразиться COVID-19 сложно.

«Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», — объяснил Лебедев.

Он также добавил, что «нет никаких научных доказательств» того, что можно заразиться коронавирусом из-за употребления воды.

Как уточнил телеканал «360», в открытых водоемах больше вероятность подхватить бактерии или паразитов, поэтому перед купанием необходимо уточнить список с пригодными для купания водоемами в местных органах Роспотребнадзора.

Ранее Юга.ру сообщали, что перед началом курортного сезона-2020 в Сочи очистили пляж и проверили качество морской воды, признав ее безопасной для купания.