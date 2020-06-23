Человек не сможет заразиться COVID-19 в открытых водоемах — эксперт

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперт Центра молекулярной диагностики 23 июня заявил, что COVID-19 нельзя заразиться в водоемах

Напомним, к 23 июня в России зарегистрировали 599 тыс. 705 случаев COVID-19, выздоровели 356 тыс. 429 человек, умерли 8 тыс. 359 пациентов. В Краснодарском крае коронавирусом за время пандемии заболел 5 тыс. 561 человек. Из них 4 тыс. 277 человек выздоровели, а 67 пациентов скончались, в том числе двое за последние сутки.

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил ТАСС, что открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для коронавируса, поэтому в воде заразиться COVID-19 сложно.

«Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», — объяснил Лебедев.

Он также добавил, что «нет никаких научных доказательств» того, что можно заразиться коронавирусом из-за употребления воды.

Как уточнил телеканал «360», в открытых водоемах больше вероятность подхватить бактерии или паразитов, поэтому перед купанием необходимо уточнить список с пригодными для купания водоемами в местных органах Роспотребнадзора.

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Ранее Юга.ру сообщали, что перед началом курортного сезона-2020 в Сочи очистили пляж и проверили качество морской воды, признав ее безопасной для купания.

Напомним, в Краснодаре официальный городской пляж только один — это открытая в 2016 году зона с несколькими бассейнами. Водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как характеристики реки Кубани — сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды — не соответствуют необходимым требованиям.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Открытия ученых Учения

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