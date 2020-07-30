На Кубани число заболевших коронавирусом снова приблизилось к сотне человек за сутки

В России к 30 июля коронавирус выявили у 5 тыс. 509 человек за сутки

За прошлый день в России COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 509 человек, зафиксировано 129 смертей и 9 тыс. 322 выздоровления . На юге по количеству заболевших снова лидирует Ростовская область (134) и Ставропольский край (110), далее по списку идут Краснодарский край (98), Дагестан (40), Адыгея (35) и Крым (24). Всего за период пандемии в России выявили 834 тыс. 499 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 13 тыс. 802 летальных исхода, выздоровели 629 тыс. 655 пациентов.

Оперштаб Кубани уточнил, что среди 98 заболевших в регионе — 63 женщины и 35 мужчин в возрасте от 2 до 84 лет. Случаи заражения в регионе распределились так: 21 — в Краснодаре;

15 — в Сочи;

9 — в Белореченском районе;

по 5 — в Северском и Тихорецком районах;

4 — в Курганинском районе;

по 3 — в Анапе, Новокубанском, Красноармейском, Славянском, Крымском, Успенском, Динском районах;

по 2 — в Геленджике, Усть-Лабинском, Выселковском, Кущевском, Кавказском районах;

по 1 — в Армавире, Новороссийске, Павловском, Тимашевском, Ейском, Гулькевичском, Темрюкском и Белоглинском районах. Заболели коронавирусом восемь детей: пятеро от 2 до 10 лет в Краснодаре, двое возрастом 6 и 17 лет в Белореченском районе и 3-летний ребенок в Крымском районе.