Абхазия продлила режим ограничений на границе до 4 августа

Абхазия, Краснодарский край

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Граница Республики Абхазия из-за коронавируса останется закрытой до 4 августа

Напомним, Абхазия запретила въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян с 1 марта из-за распространения коронавируса. В конце марта в республике был введен режим ЧС, а 8 апреля закрылась граница с Россией.

Президент Абхазии Аслан Бжания 27 июля подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 4 августа. Это было сделано на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.

Как писали Юга.ру, ранее режим ограничений на границе Абхазии и России действовал до 21 июля.

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