Абхазия продлила режим ограничений на границе до 4 августа
Абхазия, Краснодарский край Маша Томилина
Граница Республики Абхазия из-за коронавируса останется закрытой до 4 августа
Напомним, Абхазия запретила въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян с 1 марта из-за распространения коронавируса. В конце марта в республике был введен режим ЧС, а 8 апреля закрылась граница с Россией.
Президент Абхазии Аслан Бжания 27 июля подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 4 августа. Это было сделано на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.
Как писали Юга.ру, ранее режим ограничений на границе Абхазии и России действовал до 21 июля.
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