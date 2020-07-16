Абхазия продлила режим ограничений на границе из-за коронавируса

Граница Республики Абхазия останется закрытой до 21 июля

Напомним, Абхазия запретила въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян с 1 марта из-за распространения в мире коронавируса. В конце марта в Республике был введен режим ЧС.

Граница с Россией была закрыла 8 апреля. Президент Республики Аслан Бжания 14 июля подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля, сообщил RT.

В пресс-службе президента Бжании сообщили, что абхазская сторона подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход государственной границы с Россией.