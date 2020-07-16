Абхазия продлила режим ограничений на границе из-за коронавируса
Граница Республики Абхазия останется закрытой до 21 июля
Напомним, Абхазия запретила въезд в страну для всех иностранных граждан за исключением россиян с 1 марта из-за распространения в мире коронавируса. В конце марта в Республике был введен режим ЧС.
Граница с Россией была закрыла 8 апреля. Президент Республики Аслан Бжания 14 июля подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля, сообщил RT.
В пресс-службе президента Бжании сообщили, что абхазская сторона подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход государственной границы с Россией.
По данным оперштаба, в настоящее время в Абхазии нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все граждане, у которых ранее был обнаружен коронавирус, выздоровели после прохождения лечения в Гудаутской ЦРБ.
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