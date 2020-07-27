У главы Красноармейского района диагностировали коронавирус
25 июля стали известны результаты тестов на COVID-19 главы Красноармейского района Юрия Васина
25 июля Юрий Васин поступил на лечение в инфекционный госпиталь Красноармейской Центральной районной больницы. Об этом 27 июля сообщило издание Красноармейского района «Голос правды». Информацию о болезни главы администрации порталу Юга.ру подтвердили в его приемной.
Вместе с Васиным с диагнозом COVID-19 госпитализированы несколько сотрудников администрации района, при этом она не закрыта, а часть работников перевели в режим самоизоляции под обязательным медицинским наблюдением. Они продолжают работу, но в удаленном режиме. В пресс-службе администрации района отметили, что все текущие вопросы планируется решать в штатном порядке.
Читайте также:
«Сегодня я сам нахожусь на лечении в инфекционном госпитале в станице Полтавской с подтвержденным диагнозом COVID-19. Поэтому в очередной раз прошу всех вас прислушаться к советам врачей-эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя, носите маски и перчатки в людных местах, ограничьте контакты с людьми», — сказал Юрий Васин в обращении к жителям Красноармейского района.
Как сообщали Юга.ру, 9 июля информацию о положительном тесте на коронавирус подтвердила председатель гордумы Краснодара Вера Галушко. А 22 июля коронавирус выявили у главы Мостовского района Сергея Ласунова.
Отметим, что с середины июля в Краснодарском крае наблюдается ежедневный рост числа инфицированных COVID-19. Так, 27 июля на Кубани число заболевших коронавирусом за сутки возросло на 96 и достигло 7 тыс. 880 человек.
Все материалы по теме:
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона