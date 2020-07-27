У главы Красноармейского района диагностировали коронавирус

25 июля Юрий Васин поступил на лечение в инфекционный госпиталь Красноармейской Центральной районной больницы. Об этом 27 июля сообщило издание Красноармейского района «Голос правды». Информацию о болезни главы администрации порталу Юга.ру подтвердили в его приемной.

Вместе с Васиным с диагнозом COVID-19 госпитализированы несколько сотрудников администрации района, при этом она не закрыта, а часть работников перевели в режим самоизоляции под обязательным медицинским наблюдением. Они продолжают работу, но в удаленном режиме. В пресс-службе администрации района отметили, что все текущие вопросы планируется решать в штатном порядке.