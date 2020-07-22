Глава Мостовского района и члены его семьи заболели коронавирусом
22 июля стало известно, что у главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус
Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус выявили у 83 человек, выздоровели 125 пациентов, один заболевший скончался. Всего за время пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 423 человек, 99 пациентов умерли.
Мостовская районная газета «Предгорье» 22 июля сообщила, что коронавирусом заболел глава района Сергей Ласунов. В данный момент чиновник, его супруга и теща лечатся в краевой столице.
«Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции под наблюдением врачей 14 дней с даты последнего контакта», — рассказал журналистам Ласунов.
Он отметил, что карантин у контактировавших с ним и членами его семьи завершится после двухнедельной самоизоляции и получения отрицательного анализа на COVID-19.
«В числе самоизолированных все мои заместители с разными сроками выхода из самоизоляции, почти все главы городских и сельских поселений», — сообщил Ласунов.
Он также добавил, что кроме его и двух членов его семьи коронавирусная инфекция ни у кого больше пока не подтвердилась.
Информацию о том, что у Сергея Ласунова выявили коронавирус, порталу Юга.ру подтвердил чиновник местной администрации и пресс-секретарь Мостовского района.
Напомним, 9 июля председатель гордумы Краснодара Вера Галушко подтвердила, что у нее и ее заместителя Татьяны Гелуненко диагностировали COVID-19. В понедельник, 13 июля, мэр Евгений Первышов сообщил, что часть мэрии Краснодара перешла на удаленый режим работы.
Все материалы по теме: