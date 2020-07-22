Глава Мостовского района и члены его семьи заболели коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус выявили у 83 человек, выздоровели 125 пациентов, один заболевший скончался . Всего за время пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 423 человек, 99 пациентов умерли.

«Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции под наблюдением врачей 14 дней с даты последнего контакта», — рассказал журналистам Ласунов.

Мостовская районная газета «Предгорье» 22 июля сообщила, что коронавирусом заболел глава района Сергей Ласунов. В данный момент чиновник, его супруга и теща лечатся в краевой столице.

Он отметил, что карантин у контактировавших с ним и членами его семьи завершится после двухнедельной самоизоляции и получения отрицательного анализа на COVID-19.

«В числе самоизолированных все мои заместители с разными сроками выхода из самоизоляции, почти все главы городских и сельских поселений», — сообщил Ласунов.

Он также добавил, что кроме его и двух членов его семьи коронавирусная инфекция ни у кого больше пока не подтвердилась.