Славянскую ЦРБ закрыли для приема посетителей

В ЦРБ закрыли прием во всех стационарных отделениях за исключением педиатрического. Пациентов и сотрудников оставили на обсервацию.

При этом амбулаторно-поликлинические структурные подразделения районной больницы (поликлиники № 1 и № 2, детская поликлиника, женская консультация, Петровская и Анастасиевская участковые больницы), а также отделение скорой медицинской помощи продолжают работать в штатном режиме.

В пресс-службе районной администрации добавили, что беременных будут направлять в роддом Краснодара, а пациентов с травмами и острой хирургической патологией — в краевую больницу № 1 и в больницу скорой медицинской помощи в Краснодаре. Стационарные отделения будут оставаться закрытыми до 1 августа.

Порталу Юга.ру не удалось оперативно связаться с администрацией больницы, чтобы уточнить причину закрытия учреждения.