В Сочи чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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Биатлонист Антон Шипулин 27 июля сообщил, что у него и членов его семьи диагностировали COVID-19

Напомним, на Кубани за время пандемии коронавирус обнаружили у 7 тыс. 880 человек. За прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 96 человек. При этом в Сочи было выявлено шесть заболевших.

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Российский биатлонист и член Государственной Думы Антон Шипулин 27 июля в соцсетях сообщил о том, что заразился коронавирусом во время отдыха в Сочи. По его словам, на курорте отдыхала его жена с детьми и теща, сам Шипулин навещал их в выходные.

Он рассказал, что первой заболела его полуторагодовалая дочка Мира. У ребенка поднялась температура до 39°, других симптомов не было. Потом температура поднялась у самого Шипулина, затем у тещи и жены Луизы. Анализ на коронавирус оказался у них всех положительным. Его не диагностировали только у четырехлетнего сына Димы.

«Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — сообщил спортсмен.

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По его словам, российские курорты сейчас переполнены отдыхающими: «по своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится».

Он посоветовал подписчикам, которые решили отдохнуть на море, быть «в 10 раз внимательнее и осторожнее».

Как сообщали Юга.ру, 26 июля в Сочи от коронавируса скончалась 88-летняя женщина. Всего за время пандемии в Сочи официально зарегистрировали 762 случая коронавирусной инфекции, а также 23 летальных исхода.

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