На Кубани умер еще один пациент с коронавирусом

Напомним, к 26 июля число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 7 тыс. 784 человек. 103 заболевших скончались, в том числе 1 летальный исход зарегистрирован за последние сутки. В оперштабе Кубани рассказали историю болезни этого пациента.

Умершей оказалась 88-летняя жительница Сочи. Она заболела в середине июля и была госпитализирована в городскую больницу №5 с двусторонней пневмонией. Тест на коронавирус оказался положительным. Женщину лечили в специализированной краевой инфекционной больнице в Краснодаре. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось. Краевое министерство здравоохранения сообщает, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 35 человек.

Как писали Юга.ру, в России к 26 июля количество заболевших коронавирусом превысило 812 тыс. человек. На Кубани вирус за сутки диагностировали у 94 человек.