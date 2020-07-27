На Кубани число заболевших коронавирусом возросло до 96 за сутки

В России 27 июля COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 635 человек за сутки

За минувший день в России выявили 5 тыс. 635 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, а также 85 смертей и 3 тыс. 79 выздоровлений. Больше всего заболевших — в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской областях (188), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (188). На юге самое большое число инфицированных — в Ростовской области (135), Краснодарском крае (96), на Ставрополье (92), Дагестане (41), Адыгее (36), Ингушетии и Крыму (по 27).