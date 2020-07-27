На Кубани число заболевших коронавирусом возросло до 96 за сутки
В России 27 июля COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 635 человек за сутки
За минувший день в России выявили 5 тыс. 635 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, а также 85 смертей и 3 тыс. 79 выздоровлений. Больше всего заболевших — в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской областях (188), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (188). На юге самое большое число инфицированных — в Ростовской области (135), Краснодарском крае (96), на Ставрополье (92), Дагестане (41), Адыгее (36), Ингушетии и Крыму (по 27).
Всего в России за период пандемии выявили 818 тыс. 120 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Умерли 13 тыс. 354 пациента, выздоровели 603 тыс. 329 человек.
По данным оперштаба Кубани, среди 96 заболевших — 60 женщин и 36 мужчин в возрасте от 13 до 88 лет. В Краснодаре заразились 39 человек, в остальном случаи распространились так:
- 10 — в Славянском районе;
- по 6 — в Сочи и Динском районе;
- по 5 — в Кавказском районе;
- по 4 — в Армавире и Туапсинском районе;
- по 3 — в Белореченском, Усть-Лабинском и Павловском районах;
- по 2 — в Красноармейском, Кущевском и Мостовском районах;
- по 1 — в Крымском, Отрадненском, Абинском, Новопокровском, Кореновском, Каневском и Ейском районах.
В Сочи заразились дети 13 и 15 лет, в Красноармейском районе — 16-летний подросток, в Краснодаре — 17-летний юноша.
Всего на 27 июля в больницы края обратились 21 тыс. 385 человек с подозрением на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 3 тыс. 696 пациентов. Лаборатории уже провели 560 тыс. 483 исследования.
По данным минздрава Кубани, всего в регионе за период пандемии подтвердили 7 тыс. 880 заражений COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 724 пациента и умерли 104, в том числе 1 за последние сутки. В тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ находятся 35 человек и один — на ЭКМО.
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