В середине июля 2018 года в Геленджике посреди лета ввели график подачи воды, так как курорту не хватало ресурсов для полноценного обеспечения города.

В марте 2019 года пресс-служба мэрии курорта призналась, что имущество водоканала изношено на 91%. Из-за этого по пути от источника до крана теряется 46% воды. За год на сетях водоснабжения Геленджика произошло 402 аварии. Власти города признали: в курортный сезон и во время сильных осадков водопровод не справляется с транспортировкой и очисткой сточной воды.

В сентябре экс-участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева написала пост в своем инстаграме, в котором возмутилась перебоями в подаче воды на курорте. Она рассказала, что год назад за 9 млн рублей купила для своих родителей квартиру в Геленджике. Недвижимость располагается в новом жилом комплексе с видом на море.

«Подача воды два раза в день: с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. Но это по бумажке, а по факту, бывает, и сутки ждешь, пока в трубах что-то зашумит. При этом в нескольких метрах от дома стоят отели и пансионаты, в которых отдыхающие даже не предполагают, что в городе есть такая проблема», — возмутилась телеведущая.

По мнению Водонаевой, бизнесменам наверняка проще договориться с администрацией о водоснабжении, чем обычным жителям курорта.