«Мэр Геленджика тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки?» Алена Водонаева возмутилась проблемами с водой в Геленджике
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева 16 сентября возмутилась перебоями в подаче воды в Геленджике
В середине июля 2018 года в Геленджике посреди лета ввели график подачи воды, так как курорту не хватало ресурсов для полноценного обеспечения города.
В марте 2019 года пресс-служба мэрии курорта призналась, что имущество водоканала изношено на 91%. Из-за этого по пути от источника до крана теряется 46% воды. За год на сетях водоснабжения Геленджика произошло 402 аварии. Власти города признали: в курортный сезон и во время сильных осадков водопровод не справляется с транспортировкой и очисткой сточной воды.
В сентябре экс-участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева написала пост в своем инстаграме, в котором возмутилась перебоями в подаче воды на курорте. Она рассказала, что год назад за 9 млн рублей купила для своих родителей квартиру в Геленджике. Недвижимость располагается в новом жилом комплексе с видом на море.
«Подача воды два раза в день: с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. Но это по бумажке, а по факту, бывает, и сутки ждешь, пока в трубах что-то зашумит. При этом в нескольких метрах от дома стоят отели и пансионаты, в которых отдыхающие даже не предполагают, что в городе есть такая проблема», — возмутилась телеведущая.
По мнению Водонаевой, бизнесменам наверняка проще договориться с администрацией о водоснабжении, чем обычным жителям курорта.
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«И вот спрашивается: какого черта я не потратила эти деньги на квартиру в какой-нибудь испанской или болгарской деревушке? Еще бы сэкономила. Меня пробирает злость от того, что мы строим в кратчайшие сроки мосты за 230 млрд, а в нескольких километрах люди сутками сидят у крана в ожидании воды и судорожно набирают тазики на черный день. И так каждое лето. Вот мне интересно, а мэр Геленджика Алексей Богодистов тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки? Или ходит в отель принять душ? Как дела у вас, Алексей?», — резюмировала Водонаева.
Один из подписчиков девушки рассказал ей свою историю о покупке квартиры в Геленджике за 5,5 млн рублей. По его словам, недвижимость он купил восемь лет назад на этапе строительства. Дом построили, однако его признали незаконным и не сдают в эксплуатацию. Мужчина предложил телеведущей объединиться и написать открытое письмо мэру курорта, на что она согласилась.
На странице мэра Геленджика Алексея Богодистова в инстаграме почти под каждым постом люди возмущаются отсутствием воды и просят принять меры.
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Если вы так же как и я решите поиграть в «квартиру на море» в нашей стране, знайте как это может быть. Чуть больше года назад я приобрела в Геленджике квартиру. Для родителей. Нашли хороший новый жилой комплекс, роскошный вид на море, сделали ремонт, а теперь сидим в доме без капли воды. Точнее мама с папой сидят. Ну и все жильцы. Подача воды два раза в день: с 7 до 9 утра, и с 19 до 21 вечера. Но это по бумажке, а по факту бывает и сутки ждешь, пока в трубах что-то зашумит. При этом в нескольких метрах от дома стоят отели и пансионаты, в которых отдыхающие даже не предполагают, что в городе есть такая проблема. Конечно, бизнесу наверняка проще договориться с администрацией, чем обычным жителям. И вот спрашивается: какого черта я не потратила эти деньги на квартиру в какой-нибудь испанской или болгарской деревушке? Еще бы сэкономила. Меня пробирает злость от того, что мы строим в кратчайшие сроки мосты за 230 миллиардов, а в нескольких километрах люди сутками сидят у крана в ожидании воды и судорожно набирают тазики на «черный день». И так каждое лето. Вот мне интересно, а мэр Геленджика Алексей Богодистов тоже встает в 7 утра, чтобы набрать воду в баклажки? Или ходит в отель принять душ? Как дела у вас, Алексей @alexeybogodistov ?
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