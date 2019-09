View this post on Instagram

Если вы так же как и я решите поиграть в «квартиру на море» в нашей стране, знайте как это может быть. Чуть больше года назад я приобрела в Геленджике квартиру. Для родителей. Нашли хороший новый жилой комплекс, роскошный вид на море, сделали ремонт, а теперь сидим в доме без капли воды. Точнее мама с папой сидят. Ну и все жильцы. Подача воды два раза в день: с 7 до 9 утра, и с 19 до 21 вечера. Но это по бумажке, а по факту бывает и сутки ждешь, пока в трубах что-то зашумит. При этом в нескольких метрах от дома стоят отели и пансионаты, в которых отдыхающие даже не предполагают, что в городе есть такая проблема. Конечно, бизнесу наверняка проще договориться с администрацией, чем обычным жителям. И вот спрашивается: какого черта я не потратила эти деньги на квартиру в какой-нибудь испанской или болгарской деревушке? Еще бы сэкономила. Меня пробирает злость от того, что мы строим в кратчайшие сроки мосты за 230 миллиардов, а в нескольких километрах люди сутками сидят у крана в ожидании воды и судорожно набирают тазики на «черный день». И так каждое лето. Вот мне интересно, а мэр Геленджика Алексей Богодистов тоже встает в 7 утра, чтобы набрать воду в баклажки? Или ходит в отель принять душ? Как дела у вас, Алексей @alexeybogodistov ?