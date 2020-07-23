Жители Туапсинского района пожаловались на проблему с вывозом мусора

Власти Кубани 23 июля пообещали разобраться с проблемой вывоза мусора в Туапсинском районе, на которую пожаловались местные жители

Замминистра ТЭК и ЖКХ края Андрей Киселев после обращений населения о проблемах с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) побывал в Туапсинском районе и проверил, как работают профильные службы в Новомихайловском, Небугском, Ольгинском сельских поселениях. По итогу осмотра был сделан вывод, что в поселках недостаточно транспорта для вывоза мусора, а график, по которому в зимнее время работал региональный оператор, не позволяет своевременно вывозить отходы.

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Киселев заключил, что «работа по вывозу ТКО в Туапсинском районе ведется крайне неудовлетворительно», поручил устранить все замечания и согласовать новые графики вывоза мусора. «Вопрос поставлен на особый контроль. Выездные проверки в муниципалитеты, где есть проблемы с вывозом ТКО, будут проводиться на еженедельной основе», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Там отметили, что на следующей неделе в район с инспекцией также приедет глава краевого ТЭК и ЖКХ Александр Трембицкий.

Кроме того, в пресс-службе администрации региона напомнили, что за обращение с мусором в Туапсинском районе отвечает региональный оператор АО «Крайжилкомресурс».

АО «Крайжилкомресрурс» занимается транспортировкой и размещением твердых бытовых отходов с 2014 года. Региональный оператор действует в Белореченском, Апшеронском, Туапсинском районах, городах Горячий Ключ и Сочи . Мусор из этих муниципалитетов вывозится на полигон ТКО под Белореченском. В феврале 2020 года из-за нарушений природоохранного законодательства суд приостанавливал деятельность полигона в Белореченском районе. За пять дней, что был закрыт полигон, в Сочи скопилось мусора с трехэтажный дом.

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Юга.ру писали о том, что в октябре 2019 года в суд было передано дело о хищении в 2017 году из краевого бюджета 95 млн рублей на строительство долгостроя. По делу проходили гендиректор АО «Крайжилкомресурс» и его сообщники. По данным «Ъ», с 2016-2018 годы гендиректором компании был Аведис Сеферян.

В январе 2020 года после жалоб жителей Белореченского района на неприятный запах с полигона и выявленных нарушений, был уволен гендиректора АО «Крайжилкомресурс», отвечающий за работу полигона ТКО под Белореченском. Как уточнял «Ъ», в то время гендиректором АО «Крайжилкомресурс» являлся Валерий Дробот, директором Белореченского филиала был Сергей Муратов.