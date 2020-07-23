В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать фасады 11 многоэтажек

На капремонт планируют направить около 51 млн рублей. Сейчас работы идут в доме на улице Атарбекова, 11. Там грунтуют поверхности с устойчивой к влаге и холоду пропиткой, ремонтируют цоколь, козырьки и межпанельные швы. Также специалисты собираются оштукатурить балконные плиты и оконные откосы, сделать отмостку (водонепроницаемая бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания). Водосточные трубы в доме не справляются с объемами дождевой воды, их тоже заменят. Сейчас ремонт выполнен на 40%, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В заявку на этот год попали только 11 домов. Тем не менее, все надо сделать вовремя, качественно и с учетом пожеланий жителей», — поручил Евгений Первышов.