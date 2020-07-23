В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать фасады 11 многоэтажек
Глава Краснодара Евгений Первышов 23 июля обсудил ход капитального ремонта многоквартирных домов
На капремонт планируют направить около 51 млн рублей. Сейчас работы идут в доме на улице Атарбекова, 11. Там грунтуют поверхности с устойчивой к влаге и холоду пропиткой, ремонтируют цоколь, козырьки и межпанельные швы. Также специалисты собираются оштукатурить балконные плиты и оконные откосы, сделать отмостку (водонепроницаемая бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания). Водосточные трубы в доме не справляются с объемами дождевой воды, их тоже заменят. Сейчас ремонт выполнен на 40%, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В заявку на этот год попали только 11 домов. Тем не менее, все надо сделать вовремя, качественно и с учетом пожеланий жителей», — поручил Евгений Первышов.
Всего в 2020 году отдельные виды капремонта проведут в 242 домах, их общая стоимость составит 1,3 млрд рублей. При этом в декабре 2019-го сообщалось, что в Краснодаре в следующем году собираются отремонтировать 206 многоэтажек и потратить на это 1,2 млрд рублей.
Кроме того, в городе ведут работы по обновлению лифтов в жилых многоэтажках. Напомним, в 2019 году в городе начались активные работы по замене лифтов. Предполагалось, что в течение года заменят 363 лифта, однако в ряде домов субподрядчик отстал от графика и задержал работы. В конце августа жильцы дома на улице Тюляева, 10 обратились в Госдуму РФ с просьбой разобраться в ситуации. В октябре власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года. Через месяц чиновники сообщили, что поменяли лифты еще в 15 домах Краснодара. В 2020 году планируется обновить 437 лифтов в 121 доме.
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