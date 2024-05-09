Два дома в Ейске стали памятниками культуры

Два старинных особняка в историческом центре Ейска получили статус объектов культурного наследия регионального значения

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 8 мая пополнился двумя историческими зданиями в центре Ейска — об этом написала пресс-служба краевой администрации.

Статус памятников культуры регионального значения получили так называемые «дома Луценко», построенные в конце XIX века и расположенные по адресу ул. им. Карла Маркса, 41 и 43.

Согласно оценке государственной историко-культурной экспертизы, здание на Маркса, 41, «является ярким образцом жилого дома периода эклектики с главным фасадом в псевдорусском стиле». В советское время здесь располагалась музыкальная школа, с 2001 года — учреждение технической инвентаризации.