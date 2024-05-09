Два дома в Ейске стали памятниками культуры
Два старинных особняка в историческом центре Ейска получили статус объектов культурного наследия регионального значения
Единый государственный реестр объектов культурного наследия 8 мая пополнился двумя историческими зданиями в центре Ейска — об этом написала пресс-служба краевой администрации.
Статус памятников культуры регионального значения получили так называемые «дома Луценко», построенные в конце XIX века и расположенные по адресу ул. им. Карла Маркса, 41 и 43.
Согласно оценке государственной историко-культурной экспертизы, здание на Маркса, 41, «является ярким образцом жилого дома периода эклектики с главным фасадом в псевдорусском стиле». В советское время здесь располагалась музыкальная школа, с 2001 года — учреждение технической инвентаризации.
Согласно оценке государственной историко-культурной экспертизы, здание на Маркса, 41, «является ярким образцом жилого дома периода эклектики с главным фасадом в псевдорусском стиле». В советское время здесь располагалась музыкальная школа, с 2001 года — учреждение технической инвентаризации.
Дом на Маркса, 43, «решен в традициях неоклассики» и сейчас является жилым.
Оба здания «являются неотъемлемой частью сложившейся градостроительной среды исторической части Ейска», резюмируют эксперты.
Занятно, что у историков нет единства относительно того, какому именно Луценко принадлежали эти дома — зерноторговцу Константину Карповичу или адвокату Михаилу Николаевичу.
Включение в реестр объектов культурного наследия означает, что владельцу здания отныне законодательно предписывается держать его в сохранности и согласовывать с администрацией (в данном случае — региональной) любые работы по ремонту и перепланировке.
«Ейск имеет статус исторического поселения регионального значения, поэтому важно сохранить его старинную застройку. В этом году уже 10 зданий включили в реестр памятников истории и культуры», комментирует Роман Лузинов, заместитель губернатора Краснодарского края.
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