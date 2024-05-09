Возле Витязево почти на все лето перекроют автомагистраль

Краснодарский край

Распечатать

  • Красным цветом отмечено место, где летом 2024 года будет перекрыта трасса А-290 © Скриншот сайта Google.com/maps
    Красным цветом отмечено место, где летом 2024 года будет перекрыта трасса А-290 © Скриншот сайта Google.com/maps

С 10 июня и до конца августа будет закрыт на строительные работы участок автомагистрали А-290 неподалеку от Витязево

В связи со строительством путепровода с 10 июня будет закрыт для движения автотранспорта участок автомагистрали А-290 Новороссийск — Керчь между поворотом на Витязево и поселком Виноградный — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы.

Путепровод будут возводить на пересечении строящегося участка А-290 с автодорогой, которая соединяет хутора Красный Курган и Нижняя Гостагайка. Строительные работы планируется завершить «в конце августа 2024 года». Водителям на это время предлагается «пользоваться альтернативными маршрутами по дорожной сети Анапского района».

  • Строящийся путепровод на пересечении трассы А-290 с автодорогой Красный Курган – Нижняя Гостагайка © Скриншот публикации на сайте мэрии Анапы, Anapa-official.ru
    Строящийся путепровод на пересечении трассы А-290 с автодорогой Красный Курган – Нижняя Гостагайка © Скриншот публикации на сайте мэрии Анапы, Anapa-official.ru

Ранее на этой неделе в Анапе протестировали беспилотники для спасения утопающих; также стало известно о том, что запуск морского сообщения между Сочи и Новороссийском отложен на неопределенный срок.

Анапа дорога на курорт Ремонт дорог

Новости

Возле Витязево почти на все лето перекроют автомагистраль
«Локо» сравнял счет в полуфинальной серии
Опубликован трейлер триллера «Кладбище костей» с Мэлом Гибсоном
Краснодарцев приглашают читать книги на открытом воздухе. Первую встречу проведут в амфитеатре парка «Краснодар»
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Педро Альмодовара
В Краснодаре «оживут» произведения Ван Гога

Лента новостей

Реклама на сайте