Возле Витязево почти на все лето перекроют автомагистраль
С 10 июня и до конца августа будет закрыт на строительные работы участок автомагистрали А-290 неподалеку от Витязево
В связи со строительством путепровода с 10 июня будет закрыт для движения автотранспорта участок автомагистрали А-290 Новороссийск — Керчь между поворотом на Витязево и поселком Виноградный — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы.
Путепровод будут возводить на пересечении строящегося участка А-290 с автодорогой, которая соединяет хутора Красный Курган и Нижняя Гостагайка. Строительные работы планируется завершить «в конце августа 2024 года». Водителям на это время предлагается «пользоваться альтернативными маршрутами по дорожной сети Анапского района».
Ранее на этой неделе в Анапе протестировали беспилотники для спасения утопающих; также стало известно о том, что запуск морского сообщения между Сочи и Новороссийском отложен на неопределенный срок.