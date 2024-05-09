Возле Витязево почти на все лето перекроют автомагистраль

С 10 июня и до конца августа будет закрыт на строительные работы участок автомагистрали А-290 неподалеку от Витязево

В связи со строительством путепровода с 10 июня будет закрыт для движения автотранспорта участок автомагистрали А-290 Новороссийск — Керчь между поворотом на Витязево и поселком Виноградный — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Анапы.

Путепровод будут возводить на пересечении строящегося участка А-290 с автодорогой, которая соединяет хутора Красный Курган и Нижняя Гостагайка. Строительные работы планируется завершить «в конце августа 2024 года». Водителям на это время предлагается «пользоваться альтернативными маршрутами по дорожной сети Анапского района».