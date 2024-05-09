Летом 2024 года в Сочи заработают восемь новых отелей
Мэрия Сочи сообщила об открытии восьми новых отелей на курорте в летнем сезоне 2024 года
Самый крупный их них — четырехзвездочный Cosmos Adler Hotel на 98 номеров — откроется на первой береговой линии. Об этом Юга.ру узнали у пресс-службы администрации Сочи.
Также в Большом Сочи к лету планируют открыть следующие объекты:
- отель «Довлатов» 5*, Эсто-Садок,
- панорама «Ачишхо» 4*, Красная Поляна,
- курортная гостиница «Греция» 4*, Головинка,
- отель «Горная Дача» 3*, Красная Поляна,
- апарт-отель «Мармелад» 3*, Адлерский район,
- курортный отель «Аурия Изумруд» 3*, Лазаревское,
- гостиница Porto Apart Hotel, Хостинский район.
«Открываются сразу восемь новых отелей, крупнейший из них — на 98 номеров, расположенный на первой береговой линии с собственной закрытой территорией с открытым подогреваемым бассейном», — отметили в мэрии курорта.
По данным пресс-службы администрации, в текущем сезоне более 2,3 тыс. объектов будут предоставлять услуги по кратковременному размещению в Сочи:
«Общий номерной фонд в Сочи на лето составит 88 814 номеров — 150 759 койко-мест. Это 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 гостиничных комплексов и баз отдыха, 5 детских оздоровительных лагерей, более 2 100 малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения».
Напомним, что популярные санатории Сочи и Кавминвод, по данным туроператоров, забронировали до декабря 2024 года.
Как писали ранее Юга.ру, курортный сбор в Сочи может вырасти с 50 до 100 рублей в 2024 году.