Летом 2024 года в Сочи заработают восемь новых отелей

Мэрия Сочи сообщила об открытии восьми новых отелей на курорте в летнем сезоне 2024 года

Самый крупный их них — четырехзвездочный Cosmos Adler Hotel на 98 номеров — откроется на первой береговой линии. Об этом Юга.ру узнали у пресс-службы администрации Сочи.

Также в Большом Сочи к лету планируют открыть следующие объекты:

отель «Довлатов» 5*, Эсто-Садок,

панорама «Ачишхо» 4*, Красная Поляна,

курортная гостиница «Греция» 4*, Головинка,

отель «Горная Дача» 3*, Красная Поляна,

апарт-отель «Мармелад» 3*, Адлерский район,

курортный отель «Аурия Изумруд» 3*, Лазаревское,

гостиница Porto Apart Hotel, Хостинский район.

«Открываются сразу восемь новых отелей, крупнейший из них — на 98 номеров, расположенный на первой береговой линии с собственной закрытой территорией с открытым подогреваемым бассейном», — отметили в мэрии курорта.



По данным пресс-службы администрации, в текущем сезоне более 2,3 тыс. объектов будут предоставлять услуги по кратковременному размещению в Сочи:

«Общий номерной фонд в Сочи на лето составит 88 814 номеров — 150 759 койко-мест. Это 57 санаториев и пансионатов с лечением, 136 гостиничных комплексов и баз отдыха, 5 детских оздоровительных лагерей, более 2 100 малых отелей, гостевых домов, глэмпингов и индивидуальных средств размещения».