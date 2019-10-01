Лифты в Краснодаре надеются заменить к концу года

В начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. В их числе дома на улице Ставропольской, 174 и 70-летия Октября, 12/1 и 22.

В конце августа возмущенные жители многоэтажки на улице Тюляева, 10 обратились к депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб с просьбой разобраться с неработающими лифтами. В их доме начали менять оборудование в конце марта: сначала работы велись активно, но недавно они остановились. При этом лифты так и не заработали.

На брифинге 1 октября мэр Краснодара Евгений Первышов назвал ситуацию с заменой лифтов сложной. По его словам, подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами. При этом власти рассчитывают закончить работы до конца года.

«Самому Щербинскому заводу не хватает специалистов здесь, на месте, чтобы эти объекты смонтировать и сдать в службу Ростехнадзора. Она выдает итоговые акты, после чего лифтовое оборудование запускает и берет на обслуживание управляющая компания», — объяснил глава города.

Первышов напомнил, что прошлый подрядчик также не выполнил свои обязательства, поэтому его внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Власти не расторгают договор с Щербинским заводом в надежде на то, что он справится с работами. В противном случае даже установленное и смонтированное оборудование не запустят из-за судебных процессов.

«Возможно, конец октября — не последняя дата. Как и говорил, мы надеемся, что эти работы будут завершены к концу года», — заключил мэр краевой столицы.