В Краснодаре жители многоэтажек пожаловались в Госдуму на неработающие 5 месяцев лифты
В Госдуме России в августе прокомментировали обращение жителей Краснодара о нарушении сроков ремонта лифтов в многоэтажках
Что произошло? В начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Тогда пресс-служба мэрии заявила о важности проведения работ в максимально сжатые сроки и без срывов времени поставок, напомнив о ситуации, которая сложилась в 2017 году. Тогда поставщик — ПАО «Карачаровский механический завод» — сильно задержал доставку оборудования, из-за этого работы по замене лифтов затянулись. В 2019 году к работе привлекли другого подрядчика — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
В каких домах должны были поменять лифты? Всего работы планировалось провести в 119 домах. Первые лифты начали менять уже весной: в доме на улице 40-летия Победы, 65. К 20 августа пресс-служба мэрии отчиталась, что лифты заменили в 12 домах по следующим адресам:
- улица Уральская, 184;
- улица Уральская, 190;
- улица Уральская, 202;
- улица Уральская, 204;
- улица Сормовская, 189;
- улица Сормовская, 205;
- улица Железнодорожная, 30;
- улица им. Вишняковой, 1/7;
- улице 30-й Иркутской Дивизии, 14;
- улица Приозерная, 13;
- улица им. Селезнева, 164;
- улица им. Дмитрия Благоева, 48.
Что произошло с другими домами? Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на некоторых объектах зафиксировали задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. В их числе дома на улице Ставропольской, 174 и 70-летия Октября, 12/1 и 22. Задержки в сдаче этих объектов — более полутора месяцев.
Подрядчику за это что-то будет? Да. К 20 августа на «Щербинский лифтостроительный завод», который допустил нарушения, составили штрафы в размере более 11 млн рублей. По договору за каждый день просрочки сумма штрафа увеличивается.
Как реагируют на задержку жители домов? Жители многоэтажки на улице Тюляева, 10 обратились к депутату Государственной Думы РФ Светлане Бессараб с просьбой разобраться с неработающими лифтами. В их доме начали менять оборудование в конце марта: сначала работы велись активно, но недавно они остановились. При этом лифты так и не заработали.
Жители дома рассказали, что на девятом этаже живет женщина-инвалид, которая вынуждена пять месяцев практически не выходить из квартиры.
В Госдуме отреагировали? Да. Бессараб ответила на обращение жителей и рассказала, что направила запрос руководству МКУ «Горжилхоз» с требованием разобраться в сложившейся ситуации и призвать к ответственности подрядные организации, которые не уложились в установленные сроки.
«Изначально срок сдачи оборудования в этом доме был обозначен 1 июля. Жители рассказали, что на шестом этаже живет молодая мама с двумя детьми. Ей ежедневно, отправляясь на прогулку, необходимо сначала спустить два детских велосипеда, потом уже ребятишек. После прогулки марш-бросок повторяется, только уже в обратном порядке и вверх, на шестой этаж. И это не единственный дом в городе, где без объяснения причин затянулась сдача лифтового оборудования в эксплуатацию. С этой же проблемой столкнулись жители домов № 5, 6/1, 10 по улице Тюляева, на улице Симферопольской, 16 и на улице 30-й Иркутской Дивизии, 10/2 — и это не окончательный список. Пожилые люди, инвалиды и мамы с колясками не должны становиться заложниками подрядчиков, не умеющих правильно рассчитывать сроки», — прокомментировала депутат.
Что говорят в МКУ «Горжилхоз»? В компании также ответили на обращение жителей дома на улице Тюляева, 10 и признали задержку сдачи объекта почти на два месяца.
«Причина в том, что по итогам проверки лифтов на безопасность Ростехнадзор выявил нарушения, без устранения которых запускать устройства запрещено. На данный момент все замечания устранены подрядчиком. В ближайшие дни совместно с представителями управляющей компании ООО "ГУК-Краснодар" будет организована повторная приемка лифтов Ростехнадзором. Если по ее итогам будет дано положительное заключение, лифты запустят в эксплуатацию в тот же день», — объяснили в пресс-службе компании.
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