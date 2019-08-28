В Краснодаре жители многоэтажек пожаловались в Госдуму на неработающие 5 месяцев лифты

Что произошло? В начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Тогда пресс-служба мэрии заявила о важности проведения работ в максимально сжатые сроки и без срывов времени поставок, напомнив о ситуации, которая сложилась в 2017 году. Тогда поставщик — ПАО «Карачаровский механический завод» — сильно задержал доставку оборудования, из-за этого работы по замене лифтов затянулись. В 2019 году к работе привлекли другого подрядчика — ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

В каких домах должны были поменять лифты? Всего работы планировалось провести в 119 домах. Первые лифты начали менять уже весной: в доме на улице 40-летия Победы, 65. К 20 августа пресс-служба мэрии отчиталась, что лифты заменили в 12 домах по следующим адресам:

улица Уральская, 184;

улица Уральская, 190;

улица Уральская, 202;

улица Уральская, 204;

улица Сормовская, 189;

улица Сормовская, 205;

улица Железнодорожная, 30;

улица им. Вишняковой, 1/7;

улице 30-й Иркутской Дивизии, 14;

улица Приозерная, 13;

улица им. Селезнева, 164;

улица им. Дмитрия Благоева, 48.

Что произошло с другими домами? Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на некоторых объектах зафиксировали задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. В их числе дома на улице Ставропольской, 174 и 70-летия Октября, 12/1 и 22. Задержки в сдаче этих объектов — более полутора месяцев.

Подрядчику за это что-то будет? Да. К 20 августа на «Щербинский лифтостроительный завод», который допустил нарушения, составили штрафы в размере более 11 млн рублей. По договору за каждый день просрочки сумма штрафа увеличивается.