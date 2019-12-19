В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать 206 многоэтажек

В Краснодаре в 2020 году планируют провести ремонт 206 многоэтажных домов и потратить на это 1,2 млрд рублей

Министерство ТЭК и ЖКХ и региональный оператор увеличили объемы финансирования 2020 года в 1,5 раза. Это произошло благодаря высокой собираемости взносов на капремонт. Техническим заказчиком станет Фонд капитального ремонта, ранее эти функции выполнял «Горжилхоз». Всего в следующем году запланировали ремонт 206 многоквартирных домов на сумму 1,2 млрд рублей.

Планируется, что за эти деньги в 51 доме отремонтируют системы инженерных коммуникаций, в 50 домах — крыши, в 11 — фасады. Кроме того, 121 дом краевой столицы получит новые лифты, всего их по плану — 438.

Напомним, за шесть лет на Кубани отремонтировали более 2,8 тыс. домов. Только на прошлой неделе сдали 66 объектов, до конца года планируют закончить ремонт еще в 170 домах. В Краснодаре план 2019 года выполнили на 97%, его собираются завершить до конца года.

Кроме того, в пресс-службе НКО «Фонд капитального ремонта МКД» уточнили, что в платежных извещениях за январь 2020 года изменят реквизиты для оплаты взноса на капитальный ремонт, в том числе по Краснодару. Это не коснется Армавира, Туапсинского района, Геленджика, Новороссийска, Анапы и Сочи.