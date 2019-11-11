В Краснодаре поменяли лифты еще в 15 домах

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре к 11 ноября заменили 38 лифтов в 15 многоэтажных жилых домах

Проверку Ростехнадзора прошли 38 лифтов, их уже ввели в эксплуатацию. Дома находились в списке проблемных по замене лифтового оборудования. Задержка в сдаче достигла трех-четырех месяцев.

«В этом году по вине подрядчика сильно затянулись сроки сдачи кабин, из-за чего страдают жильцы домов, в которых идет ремонт. В большинстве домов, которые еще не сданы в эксплуатацию — их осталось 37, — строительно-монтажные работы завершены. В тех, где их еще проводят, рабочие закончили монтаж лифтового оборудования и сейчас выполняют отделочные и пуско-наладочные работы. В 26 домах кабины заработают после осмотра Ростехнадзора», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ.

Он добавил, что по контракту работы должны были завершить в середине лета, однако задержка составляет уже три-четыре месяца. На подрядчика начислили более 35 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в краевом центре полностью отремонтировали и запустили 273 лифта в 82 многоквартирных домах. Ситуация по выполнению программы по замене лифтов сейчас выглядит так:

  • в 82 домах кабины полностью заменили и запустили в эксплуатацию (273 лифта);
  • в 26 домах (52 лифта) работы выполнены, сейчас идет проверка устройств;
  • в 11 домах (34 лифта) работы в завершающей стадии.

Напомним, в начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. В конце августа возмущенные жители многоэтажки на улице Тюляева, 10 обратились к депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб с просьбой разобраться в ситуации. Позже власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года.

Жилье ЖКХ Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшое похолодание на Кубани
На Кубани все еще горит почти 90 га леса
В горах Сочи пенсионер трое суток не мог найти дорогу домой
Курсантки Краснодарского авиаучилища начали учиться летать на истребителях
В Кавказском заповеднике закрыли все летние маршруты
Отравившихся школьников начали выписывать из больниц Кубани

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале