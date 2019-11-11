В Краснодаре поменяли лифты еще в 15 домах
В Краснодаре к 11 ноября заменили 38 лифтов в 15 многоэтажных жилых домах
Проверку Ростехнадзора прошли 38 лифтов, их уже ввели в эксплуатацию. Дома находились в списке проблемных по замене лифтового оборудования. Задержка в сдаче достигла трех-четырех месяцев.
«В этом году по вине подрядчика сильно затянулись сроки сдачи кабин, из-за чего страдают жильцы домов, в которых идет ремонт. В большинстве домов, которые еще не сданы в эксплуатацию — их осталось 37, — строительно-монтажные работы завершены. В тех, где их еще проводят, рабочие закончили монтаж лифтового оборудования и сейчас выполняют отделочные и пуско-наладочные работы. В 26 домах кабины заработают после осмотра Ростехнадзора», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрей Лащ.
Он добавил, что по контракту работы должны были завершить в середине лета, однако задержка составляет уже три-четыре месяца. На подрядчика начислили более 35 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Всего в краевом центре полностью отремонтировали и запустили 273 лифта в 82 многоквартирных домах. Ситуация по выполнению программы по замене лифтов сейчас выглядит так:
- в 82 домах кабины полностью заменили и запустили в эксплуатацию (273 лифта);
- в 26 домах (52 лифта) работы выполнены, сейчас идет проверка устройств;
- в 11 домах (34 лифта) работы в завершающей стадии.
Напомним, в начале 2019 года власти Краснодара сообщили, что в течение года в городе заменят 363 лифта в многоквартирных домах. Однако на некоторых объектах произошли задержки, связанные с некачественной работой субподрядчиков. В конце августа возмущенные жители многоэтажки на улице Тюляева, 10 обратились к депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб с просьбой разобраться в ситуации. Позже власти заявили, что надеются заменить лифты к концу года.
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