В Новороссийске прокуратура закрыла выставку экзотических животных. Их содержали в плохих условиях

Природоохранная прокуратура в декабре изъяла у жителей Новороссийска носуху, попугая, крокодила и других животных

Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили помещение в одном из многоквартирных домов Новороссийска, в котором находилась выставка экзотических животных. «Проверку провели после того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах и шум. Владельцы выставки выкупили две квартиры на первом этаже дома и сделали из них одно помещение. Все животные содержались в очень плохих условиях, у крокодила совсем не было места в аквариуме — одна стенка находилась у его морды, другая — у кончика хвоста. Сейчас организована проверка, которая выявит, была ли выставка законной», — рассказали порталу Юга.ру в природоохранной прокуратуре.

У владельцев выставки не было разрешений, выданных уполномоченным органом, а также данных о происхождении животных. У них изъяли двух лисиц, носуху, попугая Ара, двух игуан, варана, тигрового питона и нильского крокодила. Вольеры, в которых находились звери, не соответствовали требованиям содержания. Например, крокодил находился в аквариуме площадью не больше 1 кв. м. Всех животных временно отправили в один из зоопарков Краснодарского края.