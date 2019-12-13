В Новороссийске прокуратура закрыла выставку экзотических животных. Их содержали в плохих условиях
Природоохранная прокуратура в декабре изъяла у жителей Новороссийска носуху, попугая, крокодила и других животных
Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры проверили помещение в одном из многоквартирных домов Новороссийска, в котором находилась выставка экзотических животных.
«Проверку провели после того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах и шум. Владельцы выставки выкупили две квартиры на первом этаже дома и сделали из них одно помещение. Все животные содержались в очень плохих условиях, у крокодила совсем не было места в аквариуме — одна стенка находилась у его морды, другая — у кончика хвоста. Сейчас организована проверка, которая выявит, была ли выставка законной», — рассказали порталу Юга.ру в природоохранной прокуратуре.
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У владельцев выставки не было разрешений, выданных уполномоченным органом, а также данных о происхождении животных. У них изъяли двух лисиц, носуху, попугая Ара, двух игуан, варана, тигрового питона и нильского крокодила. Вольеры, в которых находились звери, не соответствовали требованиям содержания. Например, крокодил находился в аквариуме площадью не больше 1 кв. м. Всех животных временно отправили в один из зоопарков Краснодарского края.
Прокуратура направила в суд заявление с требованием запретить владельцам помещения проводить выставку животных до устранения всех нарушений, сообщили 13 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Прокуратура регулярно отчитывается о том, что иъзяла животных, которых владельцы содержали в неподопающих условиях. Так, с начала лета в Анапе у нарушителей изъяли попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. В Сочи — львенка, попугая и макаку.
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