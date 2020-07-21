В Адыгее объявили дату празднования Курбан-байрама
Первым днем мусульманского праздника Курбан-байрам объявлено 31 июля
Этот праздник будут отмечать в течение трех дней, сообщили 21 июля в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.
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Первый день праздника жертвоприношения обычно в республике объявляют выходным, а во всех мечетях проводят праздничные намазы.
В этом году в связи с пандемией коронавируса пока нет решения о проведении праздничной молитвы в мечетях Адыгеи и Кубани. Об этом будет объявлено дополнительно, уточнили в муфтияте.
Как писали Юга.ру, с 20 июня в мечетях и молельных комнатах Адыгеи и Краснодарского края возобновили службы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Верующим муфтият рекомендовал не пожимать руки после проведения заупокойной молитвы, соблюдать дистанцию и не задерживаться после выражения соболезнований. Церемонии бракосочетания в мечетях можно проводить с участием минимального количества гостей, а свадьбы рекомендовали перенести на более поздний срок.
Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения пророка Ибрахима. В этот день в мечетях совершается праздничная молитва и проповедь, после чего верующие проводят главный обряд праздника — жертвоприношение. Жертвенное животное делят на три части, одну из которых раздают неимущим, другую — гостям и родственникам, третью оставляют семье.