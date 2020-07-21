В Адыгее объявили дату празднования Курбан-байрама

Этот праздник будут отмечать в течение трех дней, сообщили 21 июля в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

Первый день праздника жертвоприношения обычно в республике объявляют выходным, а во всех мечетях проводят праздничные намазы.

В этом году в связи с пандемией коронавируса пока нет решения о проведении праздничной молитвы в мечетях Адыгеи и Кубани. Об этом будет объявлено дополнительно, уточнили в муфтияте.