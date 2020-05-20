В Адыгее 25 мая объявили выходным в честь Ураза-байрама

В Адыгее определили выходной день в честь мусульманского праздника Ураза-байрам

В 2020 году Ураза-байрам, праздник в честь окончания поста во время Рамадана , выпал на 24-26 мая. Указ о праздничном дне подписал 20 мая глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Решение приняли на основании обращения Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.

Согласно республиканскому закону «О праздничных днях и памятных датах», выходной день с воскресенья, 24 мая, кода отмечается Ураза-байрам, перенесут на понедельник 25 мая. При этом 19 мая на заседании оперативного штаба глава Адыгеи поручил провести в муниципалитетах разъяснительные беседы, чтобы верующие воздержались от посещения кладбищ, проведения массовых праздничных мероприятий.

Напомним, верующим рекомендовали отметить праздник дома, соблюдая режим самоизоляции. Муфтий Аскарбий Карданов напомнил, что все мечети остаются закрытыми, и призвал воздержаться от посещения гостей в связи с распространением COVID-19.

Как писали Юга.ру, в Адыгее режим самоизоляции продолжает действовать до особого распоряжения.