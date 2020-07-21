В Анапе запретили плавать в море на матрасах

Краснодарский край

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В Анапе 21 июля из-за непогоды ограничили возможность купания в Черном море

Напомним, на Кубани до конца 21 июля действует экстренное предупреждение по сильным дождям, грозе и граду. Утром во вторник в Краснодаре из-за непогоды затопило улицы, встали трамваи и троллейбусы, а в Сочи на берег вышел смерч.

В администрации Анапы 21 июля сообщили, что опасность формирования смерчей сохраняется на всей территории побережья от Магри до Анапы. Также в городе усилился отжимной северо-восточный ветер: он дует от берега и может унести все надувные средства в открытое море. В связи с этим в Анапе запретили плавать на матрасах и катамаранах.

Напомним, в конце июня в Анапе на матрасе в море унесло мужчину и ребенка. Их нашли живыми спустя четыре часа.

Анапа Погода Черное море

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