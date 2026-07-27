Стеклянный купол и море цветов. В парке «Краснодар» открылось необычное кафе, похожее на оранжерею

В «Парке облаков» открылось кафе Cataleya с цветочным интерьером и концепцией функционального питания

Телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что 25 июля в «Парке облаков» в техническом режиме открылось кафе Cataleya. Заведение расположено в пространстве «Кроличья нора», которое начало работу еще в августе 2025 года. Двухэтажное кафе находится под прозрачным стеклянным куполом. В интерьере использовали большое количество ярких цветов, которые украшают стены, потолок, стойку ресепшена и балкон второго яруса. Живые зеленые растения также размещены на первом этаже — они стоят возле столиков для гостей. Благодаря такому оформлению заведение больше похоже на сад или оранжерею.

© Скриншоты видео из соцсетей кафе Cataleya

© Скриншоты видео из соцсетей кафе Cataleya

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Известно, что над проектом работала команда специалистов разных профилей: флористы, ботаники, монтажники, дизайнеры и даже промышленные альпинисты, которые устанавливали цветочные композиции. Идея интерьера отражена и в названии кафе — Cataleya («Каталея»). Каталея — женское имя, отсылающее к орхидее каттлея — яркому цветку, который растет в странах Южной Америки. Концепция заведения — осознанное функциональное питание. Создатели рассказали, что меню разрабатывали шеф-повара совместно с нутрициологами. «Мы создали место, где еда и напитки становятся частью заботы о здоровье. Функциональный подход к питанию — это не про запреты или ограничения. Это про осознанный выбор и сочетания продуктов, которые не только радуют вкусом, но и помогают организму работать эффективнее», — заявили в соцсетях заведения. В Cataleya гости смогут попробовать блюда европейской и современной авторской кухни. В меню представлены закуски, салаты, супы, стейки, блюда из рыбы и морепродуктов, а также десерты. Кроме того, в кафе есть винная карта, в которую входят только органические и натуральные вина. Ранее Юга.ру писали, что 18 июля в парке открыли кафе в стиле ретрофутуризма Eat Beat, в ноябре 2025 года заработало кафе AMAVI, а в январе 2026-го — кондитерская La Rosee.