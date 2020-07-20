Сильная жара на Кубани резко сменится ливнями и грозой

Напомним, ранее в МЧС Кубани рассказали о сильной жаре 20 июля: в понедельник метеорологи обещали повышение температуры воздуха до 39 °С в северной и северно-восточной частях региона и до 37 °С — на Черноморском побережье. Из-за этого в крае объявили чрезвычайную пожароопасность.

Позже в ведомстве выпустили новое экстренное предупреждение — в этот раз по сильным дождям. В МЧС предупредили, что во второй половине ночи с 20 на 21 июля и до конца суток местами в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозами, шквалистым ветром до 20 м/с.

Жителей и гостей Кубани предупредили, что из-за непогоды существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением населенных пунктов, возможны подмывы дамб, опор мостов и плотин. В ведомстве посоветовали оставаться в доме либо стараться находиться в зоне «ветровой тени» [зона слабого ветра — Юга.ру].