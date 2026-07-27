В Анапе ввели запрет на купание, а в Сочи объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

Распечатать

  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Жителей и гостей двух курортов Краснодарского края предупредили об опасности купания в море

27 июля пресс-служба администрации Анапы сообщила, что на побережье ввели временный запрет на купание.

Ограничение связано со штормом и сильным донным течением. Власти посоветовали жителям и гостям курорта соблюдать меры безопасности.

Кроме того, непогода ожидается и на другом курорте — 27 июля в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, прогнозируются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Без осадков и до +30 °C:

Также возможен подъем уровня воды в реках до опасных отметок, не исключены сходы селей. Помимо этого, над морем прогнозируется формирование смерчей.

Ранее Юга.ру писали, что 24 июля Черноморское побережье накрыл шторм. Тогда в Анапе сформировались тягуны, а в Новороссийске пострадала пляжная мебель.  

Как писали Юга.ру, 26 июля власти Ростова ввели режим ЧС из-за непогоды.

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

Новороссийцу назначили крупный штраф за оскорбление Путина в интернете
В Краснодаре еще одного 19-летнего жителя оштрафуют за съемку последствий атаки БПЛА
Прокуратура требует взыскать с бывшего замначальника транспортной полиции по ЮФО 90 млн рублей
Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область увеличилось до восьми
В Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель: погибли пять человек
В Анапе ввели запрет на купание, а в Сочи объявили штормовое предупреждение

Лента новостей

Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина
Вчера, 12:45
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев завоевал премию имени Льва Яшина
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
23 июля, 17:05
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
История длиной 90 лет и разговор с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым
Стеклянный купол и море цветов
Сегодня, 08:36
Стеклянный купол и море цветов
В парке «Краснодар» открылось необычное кафе, похожее на оранжерею

Реклама на сайте