В Анапе ввели запрет на купание, а в Сочи объявили штормовое предупреждение
Жителей и гостей двух курортов Краснодарского края предупредили об опасности купания в море
27 июля пресс-служба администрации Анапы сообщила, что на побережье ввели временный запрет на купание.
Ограничение связано со штормом и сильным донным течением. Власти посоветовали жителям и гостям курорта соблюдать меры безопасности.
Кроме того, непогода ожидается и на другом курорте — 27 июля в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, прогнозируются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 22 м/с.
Без осадков и до +30 °C:
Также возможен подъем уровня воды в реках до опасных отметок, не исключены сходы селей. Помимо этого, над морем прогнозируется формирование смерчей.
Ранее Юга.ру писали, что 24 июля Черноморское побережье накрыл шторм. Тогда в Анапе сформировались тягуны, а в Новороссийске пострадала пляжная мебель.
Как писали Юга.ру, 26 июля власти Ростова ввели режим ЧС из-за непогоды.