В Краснодаре снова произошли подтопления после ливней. Подборка фото и видео из соцсетей

Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде. Утром из-за прошедших ливней в городе перестали ходить трамваи и троллейбусы. Власти сообщили, что для предотвращения постоянных затоплений на Переходной в прошедшие выходные проложили самотечную и напорную ливневую канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. Сегодня там планировали установить водооткачивающую помпу.

Однако эти меры в районе моста возле Вишняковского рынка помогли ненадолго: в 9:00 транспорт еще мог проехать, но в районе 10:00 улицу Переходную снова затопило и трамваи остановились.