В Краснодаре снова произошли подтопления после ливней. Подборка фото и видео из соцсетей
В Краснодаре 21 июля прошел сильный ливень, который затопил некоторые улицы города
Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде. Утром из-за прошедших ливней в городе перестали ходить трамваи и троллейбусы. Власти сообщили, что для предотвращения постоянных затоплений на Переходной в прошедшие выходные проложили самотечную и напорную ливневую канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. Сегодня там планировали установить водооткачивающую помпу.
Однако эти меры в районе моста возле Вишняковского рынка помогли ненадолго: в 9:00 транспорт еще мог проехать, но в районе 10:00 улицу Переходную снова затопило и трамваи остановились.
Кроме того, затопленными оказались улицы Московская, Автолюбителей, Российская, Гаврилова и многие другие.
Помимо затопленных дорог сильный ветер повалил в городе деревья. Например, в Юбилейном микрорайоне упавшее дерево во дворе многоквартирного дома придавило сразу три отечественные машины. Еще одно дерево упало возле улицы Бульварное Кольцо.