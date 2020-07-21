В Краснодаре снова произошли подтопления после ливней. Подборка фото и видео из соцсетей

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 июля прошел сильный ливень, который затопил некоторые улицы города

Накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде. Утром из-за прошедших ливней в городе перестали ходить трамваи и троллейбусы. Власти сообщили, что для предотвращения постоянных затоплений на Переходной в прошедшие выходные проложили самотечную и напорную ливневую канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. Сегодня там планировали установить водооткачивающую помпу.

Однако эти меры в районе моста возле Вишняковского рынка помогли ненадолго: в 9:00 транспорт еще мог проехать, но в районе 10:00 улицу Переходную снова затопило и трамваи остановились.

Кроме того, затопленными оказались улицы Московская, Автолюбителей, Российская, Гаврилова и многие другие.

Помимо затопленных дорог сильный ветер повалил в городе деревья. Например, в Юбилейном микрорайоне упавшее дерево во дворе многоквартирного дома придавило сразу три отечественные машины. Еще одно дерево упало возле улицы Бульварное Кольцо.

Краснодар Погода

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