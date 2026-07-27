Без осадков и до +30 °C: на Кубани неделя начнется с сухой погоды

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 27 июля, на Кубани ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер слабый.

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Температура воздуха в регионе днем составит 25–30 °C, в горах будет прохладнее — 12–17 °C, а на Черноморском побережье — 24–29 °C.



По данным синоптиков, в Краснодаре в начале рабочей недели тоже осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 30 °C.