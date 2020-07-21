В Краснодаре из-за дождя снова не ходят трамваи и троллейбусы

Ранее в МЧС Кубани предупредили о том, что ночью и в течение дня 21 июля в регионе возможны ливни, гроза и град. В Краснодаре осадки начались примерно в 7:00.

Дождь осложнил работу городского транспорта. В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении порталу Юга.ру рассказали, что к 9:20 в городе залило трамвайные пути на улицах Гоголя — Янковского, а также под виадуком на улице Переходной.

Напомним, накануне власти сообщили, что для предотвращения постоянных затоплений на Переходной проложили самотечную и напорную ливневую канализацию, а также оборудовали колодец-накопитель. Сегодня там планировали установить водооткачивающую помпу.